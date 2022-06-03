Утечка: стратегия Marvel's Midnight Suns выйдет 6 октября. В игре появится Человек-паук

В ночь на 3 июня в сеть просочились бокс-арты и новые скриншоты с датой релиза Marvel's Midnight Suns от авторов XCOM 2. Проект поступит в продажу уже 6 октября на ПК и консолях. У игры будет сразу три издания: в максимальное войдёт полноценный сезонный пропуск с четырьмя дополнениями в комплекте. Каждое из них добавит новых героев, миссии и другой контент.

Среди утёкших изображений можно увидеть и Человека-паука — ранее авторы не говорили о том, что Дружелюбный сосед заглянет на огонёк. Также в проекте появятся Росомаха, Железный человек, Призрачный гонщик, Доктор Стрэндж и другие персонажи Marvel.

Marvel's Midnight Suns — тактическая стратегия в духе XCOM от студии Firaxis Games. Вместо случайных солдат в проекте выступают герои Marvel со своими умениями и различными характеристиками. Изначально проект должен был выйти в марте, однако его отложили на вторую половину года. В начале мая проект получил взрослый возрастной рейтинг в Австралии — обычно агрегаторы оценивают игры незадолго до их релиза.

Бокс-арты

Скриншоты