Утечка: стратегия Marvel's Midnight Suns выйдет 6 октября. В игре появится Человек-паук

В ночь на 3 июня в сеть просочились бокс-арты и новые скриншоты с датой релиза Marvel's Midnight Suns от авторов XCOM 2. Проект поступит в продажу уже 6 октября на ПК и консолях. У игры будет сразу три издания: в максимальное войдёт полноценный сезонный пропуск с четырьмя дополнениями в комплекте. Каждое из них добавит новых героев, миссии и другой контент.
Среди утёкших изображений можно увидеть и Человека-паука — ранее авторы не говорили о том, что Дружелюбный сосед заглянет на огонёк. Также в проекте появятся Росомаха, Железный человек, Призрачный гонщик, Доктор Стрэндж и другие персонажи Marvel.
Marvel's Midnight Suns — тактическая стратегия в духе XCOM от студии Firaxis Games. Вместо случайных солдат в проекте выступают герои Marvel со своими умениями и различными характеристиками. Изначально проект должен был выйти в марте, однако его отложили на вторую половину года. В начале мая проект получил взрослый возрастной рейтинг в Австралии — обычно агрегаторы оценивают игры незадолго до их релиза.
Бокс-арты
Скриншоты
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