Помочь в борьбе с багами в Dota 2 теперь может любой желающий

Valve представила новую систему борьбы с багами в Dota 2. Разработчики создали страницу на Github под названием Dota 2 Public Bug Tracker, в которой пользователи могут создавать материалы с описанием различных ошибок в экшен-стратегии.

Как заявил разработчик Джефф Хилл, Valve в первую очередь будет обращать внимание на самые «залайканные» посты от пользователей, которые будут содержать наиболее точные описания багов и механику их проявления. Авторы отметили, что хотят сделать систему устранения ошибок более прозрачной — в этом им как раз и поможет игровое сообщество.

Для публикации материала о том или ином баге необходимо зайти на Github с темой Dota 2 Public Bug Tracker и создать новый топик во вкладке «New issue». Затем со всеми подробностями описать ту или иную проблему, при этом желательно указать ID матча и точное время появления бага. Разработчики отмечают, что это всего лишь эксперимент, но если он станет успешным, то авторы продолжат взаимодействовать с сообществом Dota 2 в плане выявления багов.