Ремейк Resident Evil 4 сравнили с официальным ремастером

На свежей презентации State of Play компания Capcom наконец-то представила ремейк Resident Evil 4. В качестве ориентира авторы взяли ремейки второй и третьей части: новинка не будет следовать оригиналу дословно, поэтому сюжет частично поменяют, однако основная суть останется прежней.

Блогеры Cycu1 и ElAnalistaDeBits выпустили покадровое сравнение ремейка и официального ремастера, вышедшего в 2014 году. В целом ремейк выглядит на порядок лучше — с гораздо более детализированными персонажами, окружением и современным освещением. К сожалению, полноценного геймплея компания не показала, однако на первых кадрах игра выглядит впечатляюще.

Ремейк Resident Evil выйдет 23 марта 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Seires. На прошлом поколении консолей релиз не состоится.

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