Клоуна-убийцу в сериале по Twisted Metal сыграет звезда рестлинга Самоа Джо

Появилась очередная новость про сериал по Twisted Metal. Вчера, 2 июня, стало известно, что клоуна-убийцу Сладкоежку озвучит Уилл Арнетт, а сегодня Deadline раскрыло актёра, который полноценно сыграет героя.

Выбор создателей сериала пал на звезду рестлинга Самоа Джо. В оригинале Сладкоежка представляет собой массивного мужчину, и в этом пункте точно можно поставить галочку — у Самоа Джо довольно внушительные размеры. Сам по себе Сладкоежка безумен и опасен. Он — ключевое лицо Twisted Metal, а ещё у клоуна-убийцы есть фургончик с мороженым.

Роль Джона Доу в шоу исполнит Энтони Маки, злодея сыграет Томас Хейден Чёрч, а ещё в сериале появится Нив Кэмпбелл, известная по франшизе «Крик».

Съёмки сериала скоро должны стартовать, дата его выхода пока неизвестна.