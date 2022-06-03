Клоуна-убийцу в сериале по Twisted Metal сыграет звезда рестлинга Самоа Джо

Появилась очередная новость про сериал по Twisted Metal. Вчера, 2 июня, стало известно, что клоуна-убийцу Сладкоежку озвучит Уилл Арнетт, а сегодня Deadline раскрыло актёра, который полноценно сыграет героя.
Выбор создателей сериала пал на звезду рестлинга Самоа Джо. В оригинале Сладкоежка представляет собой массивного мужчину, и в этом пункте точно можно поставить галочку — у Самоа Джо довольно внушительные размеры. Сам по себе Сладкоежка безумен и опасен. Он — ключевое лицо Twisted Metal, а ещё у клоуна-убийцы есть фургончик с мороженым.
Роль Джона Доу в шоу исполнит Энтони Маки, злодея сыграет Томас Хейден Чёрч, а ещё в сериале появится Нив Кэмпбелл, известная по франшизе «Крик».
Съёмки сериала скоро должны стартовать, дата его выхода пока неизвестна.
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