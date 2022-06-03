ИИ сгенерировал Дюка Нюкема — получилось похоже, хоть и жутко

В игровой индустрии существуют легендарные персонажи, то есть те, которые получили наибольшую известность и любовь у аудитории. К таким можно легко отнести Гордона Фримена, Джоэла, Данте и многих других. Одним из таких персонажей считается и Дюк Нюкем из знаменитой одноимённой игровой серии.

Художник Том Рауш из Epic Games показал, как выглядит известный герой в генерации искусственного интеллекта. Стоит отметить, что получилось очень похоже, хоть местами и жутковато.

В работах ИИ можно заметить даже героя в полный рост и название игры с его участием. Из интереса можно сравнить эти работы с настоящим Дюком Нюкемом из игры.

Дюк Нюкем

Примечательно, что ИИ, как и нейросеть, уже давно вышли на уровень, когда могут создавать картинки по описанию — в этом их прелесть, поскольку зачастую результат получается удивительным.