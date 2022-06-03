Илон Маск надеется показать рабочего андроида Optimus к концу сентября
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Предприниматель Илон Маск в своём «твиттере» заявил, что до 30 сентября представит человекоподобного робота Optimus.
День искусственного интеллекта Tesla переносится на 30 сентября, поскольку к тому времени у нас может появиться функционирующий прототип Optimus.
Изначально день искусственного интеллекта Tesla планировали провести 19 августа. На мероприятии Маск хотел продемонстрировать достижения компании в сфере искусственного интеллекта. Однако выставку перенесли на 30 сентября — судя по всему, ради полноценного показа человекоподобного робота Optimus.
По словам миллиардера, робот при росте 173 см и массе около 57 кг должен был обладать способностью поднимать грузы до 68 кг. По задумке Маска, Optimus решит проблему глобальной нехватки рабочей силы, а в краткосрочной перспективе может быть способен переносить предметы по заводу Tesla.
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