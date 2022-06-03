Фанаты Dead Space спутали The Callisto Protocol с Dead Space 4

Вчера во время State of Play разработчики The Callisto Protocol показали первый геймплей тайтла. На фоне этого в сети разгорелись обсуждения игры. Большинству геймеров проект ожидаемо понравился.
Пользователь Reddit под ником nesatzuke отметил, что местами The Callisto Protocol безумно напоминает Dead Space, и это действительно так. В некоторых геймплейных моментах новый тайтл использует практически те же приёмы, что и предшественница.
Большая часть аудитории отметила пугающую атмосферу и устрашающих монстров. Также в шутку утверждают, что ремейк Dead Space больше не нужен, а The Callisto Protocol действительно можно считать Dead Space 4 — настолько проекты похожи.
Если бы мне показали кадры этой игры без контекста, я бы подумал, что это Dead Space. Некоторые из этих монстров — точная копия некроморфов из Dead Space.
Чёрт, сначала я думал, что это действительно Dead Space.
Я любил Dead Space, а эта игра выглядит блестяще и здорово. Но мне не нравятся враги, поскольку они немного похожи на обычных гуманоидов. Некроморфы были такими разными, поэтому я надеюсь, что в этой игре будет больше различных врагов.
Главным героем хоррора выступит Джейкоб Ли, который заключён в тюрьме в космосе. Ему нужно выбраться из неё и спастись. Другие детали можно узнать в нашем материале.
The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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