Инсайдер: на презентации Xbox & Bethesda покажут в разы больше геймплея, чем обычно
Поделиться
Инсайдер Джефф Грабб поделился информацией о том, чего ждать от совместной презентации Xbox и Bethesda. По его словам, Microsoft взяла на заметку отзывы от игроков после выставки в 2021 году. Тогда геймеры раскритиковали корпорацию за то, что та показала уж очень мало геймплея при огромном количестве трейлеров.
В результате в этом году фанаты смогут увидеть первый игровой процесс множества ранее анонсированных проектов. Сюда входят, например, ролевой экшен Avowed от Obsidian и Senua’s Saga: Hellblade II от Ninja Theory. Ранее в Microsoft подтвердили, что на презентации собираются показать в том числе Starfield и Redfall, релиз которых недавно отложили до 2023 года.
Совместная презентация Xbox и Bethesda пройдёт 12 июня в 20:00 по мск.
Комментарии
- 3 июня 2022
-
14:54
-
14:48
-
14:20
-
14:12
-
14:10
-
13:36
-
13:11
-
12:55
-
12:39
-
12:25
-
11:53
-
11:24
-
10:55
-
10:24
-
09:53
-
09:24
-
08:55
-
08:23
-
01:37
-
01:17
-
01:14
-
01:04
- 2 июня 2022
-
22:51
-
20:02
-
20:00
-
19:54
-
19:43
-
19:27
-
19:04
-
19:02
-
18:30
-
18:03
-
17:50
-
17:14
-
17:09
Партнерский контент