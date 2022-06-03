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Инсайдер: на презентации Xbox & Bethesda покажут в разы больше геймплея, чем обычно

Инсайдер: на презентации Xbox & Bethesda покажут в разы больше геймплея, чем обычно
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Инсайдер Джефф Грабб поделился информацией о том, чего ждать от совместной презентации Xbox и Bethesda. По его словам, Microsoft взяла на заметку отзывы от игроков после выставки в 2021 году. Тогда геймеры раскритиковали корпорацию за то, что та показала уж очень мало геймплея при огромном количестве трейлеров.

В результате в этом году фанаты смогут увидеть первый игровой процесс множества ранее анонсированных проектов. Сюда входят, например, ролевой экшен Avowed от Obsidian и Senua’s Saga: Hellblade II от Ninja Theory. Ранее в Microsoft подтвердили, что на презентации собираются показать в том числе Starfield и Redfall, релиз которых недавно отложили до 2023 года.

Совместная презентация Xbox и Bethesda пройдёт 12 июня в 20:00 по мск.

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