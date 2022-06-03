Утечка: арты с 22 героями из Street Fighter 6 — там есть дама с когтями!

В сети появились арты с героями из Street Fighter 6. Судя по всему, это стартовый список персонажей, за которых дадут поиграть на релизе файтинга. В него вошли как знакомые бойцы, так и несколько новичков.
На артах можно заметить изрядно постаревших Рю и Кена, российского рестлера Зангиева и Кеми, которая решила сменить стиль и поменять обтягивающее боди на более привычную одежду. Из классических бойцов также появятся Акума, Бланка, Джури и Хонда, а из прошлой части серии заглянет Рашид.
В списке также есть герои, которых раньше не было в серии: дама в латексном платье A.K.I. (у неё есть когти!), высокий дед с тростью и роскошным плащом, а также девушка с очень большими дредами.
Street Fighter 6 полноценно представили на прошедшей вчера State of Play, там же показали геймплей. Судя по утёкшему списку, в этот раз Capcom значительно расширит стартовый контент файтинга, поскольку в пятой части на момент релиза было меньше десяти героев и всего несколько арен. Выйдет же SF6 в 2023 году на ПК и консолях.
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