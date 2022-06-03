Фанаты негодуют! В Diablo Immortal донаты привязаны к персонажу

2 июня состоялся релиз Diablo Immortal на ПК и мобильных платформах. Несмотря на то, что первые впечатления у игроков и критиков очень положительные, ложкой дёгтя в бочке мёда стала система доната. Ранее мы писали о том, что он в игре очень навороченный и отпугивает многих пользователей.

Новость по теме Донаты Diablo Immortal пугают игроков и прессу

Однако даже те, кто готов платить за внутриигровые предметы, столкнулись с неприятной ситуацией. Оказывается, весь донат в Immortal привязан к персонажу, а не к профилю. Из-за этого геймерам приходится ещё раз покупать боевой пропуск и различные предметы в магазине, если они хотят поиграть за героя другого класса.

Пользователи Reddit массово раскритиковали разработчиков за это решение. Они требуют изменить систему монетизации таким образом, чтобы все купленные предметы можно было применить на всех персонажей в рамках одного профиля. Об этом говорит в том числе пользователь AmishUberDriver, чей комментарий собрал более 160 лайков.

Я раздумывал о покупке одного из наборов брони, но если он не активируется на всей учётной записи, то я точно не куплю его.

А геймер под ником MisClickPro заявил, что игра даже не предупреждает о том, что при создании нового персонажа придётся покупать новый боевой пропуск. А ведь он действует всего месяц.

Я только что создал нового персонажа и обнаружил, что мне нужно купить ещё один боевой пропуск. Я нигде не видел упоминания об этом. Это безумие. Это смешно. Боевой пропуск действует всего месяц — так ещё и на одного персонажа.

Blizzard пока не комментировала ситуацию. Пока неясно, прислушается ли компания к мнению фанатов или полностью проигнорирует их требования.

Diablo Immortal доступна на мобильных устройствах и ПК. Ранее мы рассказали, как в проект могут сыграть пользователи из России.