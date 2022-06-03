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Источник: «Оби-Ван Кеноби» получит второй сезон, над ним уже работает Disney

Источник: «Оби-Ван Кеноби» получит второй сезон, над ним уже работает Disney
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Первый сезон сериала «Оби-Ван Кеноби» ещё не закончился. На Disney+ уже доступно три эпизода, а всего их будет шесть. Несмотря на смешанные отзывы, Disney уже готовит второй сезон. Об этом сообщили источники издания Making Star Wars.

По их данным, Disney уже разрабатывает второй сезон шоу, при этом компания якобы изменила финал первого сезона, чтобы у сюжета было развитие. Насколько достоверны эти данные, неизвестно, но Disney пока не говорила о планах на второй сезон.

«Оби-Ван Кеноби» стартовал даже лучше «Локи» — шоу стало самым популярным на Disney+. Последний эпизод сериала выйдет 22 июня, а в его ожидании вы можете ознакомиться с нашими впечатлениями от первых трёх эпизодов. Если кратко, то главные надежды остались на вторую половину сезона.

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