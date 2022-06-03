Стали известны следующие персонажи в Genshin Impact

Недавно на Reddit произошла утечка, которая раскрыла будущих героев Genshin Impact. Если верить слухам, то до выхода версии 3.3 авторы планируют добавить ещё восемь персонажей.

Одного из них мы знаем — это анемо-герой Сиканоин Хэйдзо, детектив комиссии Тэнрё. Скорее всего, этот герой появится с выходом апдейта 2.8. Про остальных официальной информации нет, зато есть слухи.

Кто может появиться в Genshin Impact

С обновлением 3.0

Мужской дендро-персонаж

Женский дендро-персонажей

Женский электро-персонаж

С обновлением 3.1

Женский гидро-персонаж

Мужской электро-персонаж

Женский электро-персонаж

С обновлением 3.2

Женский дендро-персонаж

Персонаж стихии крио (пол неизвестен)

Якобы каждый из будущих героев будет четырёхзвёздочным или пятизвёздочным. В конце мая Genshin Impact получила патч 2.7 с новыми героями, оружием и крупным событием.