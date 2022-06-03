Стали известны следующие персонажи в Genshin Impact
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Недавно на Reddit произошла утечка, которая раскрыла будущих героев Genshin Impact. Если верить слухам, то до выхода версии 3.3 авторы планируют добавить ещё восемь персонажей.
Одного из них мы знаем — это анемо-герой Сиканоин Хэйдзо, детектив комиссии Тэнрё. Скорее всего, этот герой появится с выходом апдейта 2.8. Про остальных официальной информации нет, зато есть слухи.
Кто может появиться в Genshin Impact
С обновлением 3.0
- Мужской дендро-персонаж
- Женский дендро-персонажей
- Женский электро-персонаж
С обновлением 3.1
- Женский гидро-персонаж
- Мужской электро-персонаж
- Женский электро-персонаж
С обновлением 3.2
- Женский дендро-персонаж
- Персонаж стихии крио (пол неизвестен)
Якобы каждый из будущих героев будет четырёхзвёздочным или пятизвёздочным. В конце мая Genshin Impact получила патч 2.7 с новыми героями, оружием и крупным событием.
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