Diablo Immortal за сутки скачали 1,5 млн человек

Релиз Diablo Immortal состоялся 2 июня на iOS, Android и ПК. Как оказалось, игре уже удалось заработать приличную сумму — около $ 793 тыс., а скачали игру более 1,24 млн раз.

Этой информацией поделился сервис AppMagic. С другой информацией можно ознакомиться на сайте сервиса. Судя по этим данным, у игры в целом всё идёт очень даже хорошо.

Проект оценили высоко. Он понравился игрокам и критикам, однако, помимо перегруженного интерфейса в мобильной версии, особенно сильно ругают систему донатов. Суть в том, что донаты в тайтле привязаны не к аккаунту, а к персонажу — это взбесило почти всех.

К сожалению, релиз игры в России официально не состоялся, но для этого случая мы подготовили специальный гайд. С ним можно ознакомиться ниже.