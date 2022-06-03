Второй сезон «Бракованной партии» по Star Wars начнётся в сентябре
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Издание Collider обратило внимание, что второй сезон мультсериала «Звёздные войны: Бракованная партия» стартует уже 28 сентября 2022 года. Эту информацию обнаружили на домашней странице сервиса Disney +.
Проект посвящён особому отряду 99. Его члены считаются «бракованной партией» клонов, потому что они отличаются от своих собратьев. У каждого из членов отряда есть особенные навыки, выделяющие их. «Бракованная партия» начинает брать различные заказы и пытается найти свой путь.
Примечательно, что из-за своих особенностей эти клоны не попали под действие чипов во время Приказа 66, так что они считаются потенциальными врагами.
Первый сезон «Бракованной партии» вышел в мае 2021 года и получил довольно высокие оценки от критиков и зрителей.
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