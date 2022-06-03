Они придут к вам во сне. ИИ показал страшных героев из разных игр

Пользователь Reddit под ником EarlGrey_Picard решил поразвлекать других людей и попросил, чтобы они писали, кого именно нужно сгенерировать с помощью искусственного интеллекта.

В обсуждении аудитория оставляла свои пожелания, а EarlGrey_Picard их любезно исполнял. Так, в итоге мы знаем, как именно ИИ представляет себе Марио с Луиджи, Томми Версетти из GTA: Vice City, Элой из франшизы Horizon и других героев. Стоит отметить, что ИИ довольно точно передал основные детали, однако в целом герои больше похожи на чудовищ из кошмаров.

На фоне остальных лучше всего получились Томми, Элой и Стив из Minecraft. Остальных персонажей лучше отправить к экзорцисту.

Марио и Луиджи

Пич

Тифа Локхарт

Томми Версетти

Йоши

Стив

Элой

Сегодня мы писали про ИИ, который сгенерировал Дюка Нюкема. В тех работах тоже есть жуткие элементы. Видимо, для ИИ это в порядке вещей.