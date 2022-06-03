В России закрываются магазины с товарами LEGO

Сеть сертифицированных магазинов LEGO «Мир кубиков» сообщила о закрытии на неопределённое время некоторых точек в России. Причиной называют приостановку поставок конструкторов в страну.

Поставки LEGO в Россию временно приостановлены, и мы продолжаем работать только на запасах на складах. В связи с этим мы на время замораживаем работу некоторых магазинов.

Об этом «Мир кубиков» сообщил в письме к покупателям, с которым ознакомилось Reuters. Cроки открытия временно закрытых магазинов пока не назвали.

В 2021 году сеть «Мир кубиков» сообщила, что расширяется до 81 магазина в России. Сколько точек закроют, пока неизвестно. Компания LEGO объявила о приостановке поставок в Россию в начале марта.

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