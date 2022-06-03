Общий тираж PS5 превысил 20 миллионов

Стало известно количество проданных PS5 по всему миру. Sony сообщила изданию GameSindustry. biz, что тираж консоли превысил уже 20 млн штук. Конечно, ситуация могла быть гораздо лучше. Всему виной дефицит.
С небольшим обращением выступила старший вице-президент по бизнес-операциям Sony Виктория Роджерс. Она поблагодарила огромную фанатскую базу за поддержку и пообещала, что ситуация с поставками улучшится — Sony планирует увеличить производство устройств в 2022 году.
Мы рады сообщить, что Sony Interactive Entertainment (SIE) продала более 20 млн консолей PlayStation 5 по всему миру. Для тех поклонников, которые ещё не получили в свои руки консоль, пожалуйста, знайте, что мы планируем значительное увеличение производства PS5 в этом году.
Progamer.ru
Фото: Progamer.ru
По словам аналитика Даниэля Ахмада, PS4 достигла показателя в 20 млн быстрее, чем PS5, однако отметку в 10 млн PlayStation 5 преодолела раньше, а потом начались проблемы с производством. Конечно, спрос на новую консоль Sony до сих пор дикий.
Проблемы с поставками PS5 начались из-за COVID-19. Во время пандемии значительно сократилось количество полупроводников и других комплектующих. Это, несомненно, ударило по планам Sony.
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