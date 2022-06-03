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Общий тираж PS5 превысил 20 миллионов

Общий тираж PS5 превысил 20 миллионов
Akket.com
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Стало известно количество проданных PS5 по всему миру. Sony сообщила изданию GameSindustry. biz, что тираж консоли превысил уже 20 млн штук. Конечно, ситуация могла быть гораздо лучше. Всему виной дефицит.

С небольшим обращением выступила старший вице-президент по бизнес-операциям Sony Виктория Роджерс. Она поблагодарила огромную фанатскую базу за поддержку и пообещала, что ситуация с поставками улучшится — Sony планирует увеличить производство устройств в 2022 году.

Мы рады сообщить, что Sony Interactive Entertainment (SIE) продала более 20 млн консолей PlayStation 5 по всему миру. Для тех поклонников, которые ещё не получили в свои руки консоль, пожалуйста, знайте, что мы планируем значительное увеличение производства PS5 в этом году.
Progamer.ru

Progamer.ru

Фото: Progamer.ru

По словам аналитика Даниэля Ахмада, PS4 достигла показателя в 20 млн быстрее, чем PS5, однако отметку в 10 млн PlayStation 5 преодолела раньше, а потом начались проблемы с производством. Конечно, спрос на новую консоль Sony до сих пор дикий.

Проблемы с поставками PS5 начались из-за COVID-19. Во время пандемии значительно сократилось количество полупроводников и других комплектующих. Это, несомненно, ударило по планам Sony.

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