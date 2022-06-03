Фанаты «Покемонов» в экстазе от новых профессоров Pokemon Scarlet и Violet

Создатели Pokemon Scarlet и Violet представили новый трейлер игр и раскрыли некоторые детали, но больше всего фанаты остались в восторге от новых профессоров.
В каждой игре появится по одному профессору. В Scarlet игроков ждёт модная девушка Сада, а в Violet — не менее стильный Туро. Фанатам настолько понравились персонажи, что с ними начали делать арты и даже описывать сексуальные фантазии.
Оригинальные профессора
Сада и Туро
Работы фанатов
Фото: @Luminx_x
Фото: @onion_holic
Фото: @MxnstrAshe
Фото: @aark0_art
В Pokemon Scarlet и Violet появятся новые покемоны, среди которых три стартовых и два легендарных. Разработчики обещают открытый мир, который игроки смогут исследовать вчетвером независимо от хода сюжета.
Pokemon Scarlet и Violet выйдут 18 ноября на Nintendo Switch. Каждая игра будет стоить $ 60 (~ 4 тыс. рублей).
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