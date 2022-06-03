В новом геймплее Sonic Frontiers Соник дерётся с большим роботом

SEGA продолжает разгонять хайп по игре Sonic Frontiers. Сегодня IGN опубликовало специальный трейлер, посвящённый боевой системе — о ней рассказали подробнее, а также наглядно показали.

Судя по видео, в основном Соник будет атаковать в воздухе. При получении урона из ежа выбиваются колечки, прямо как в оригинальных играх. После длительных атак Соник сможет применять что-то похожее на мощный удар с разгоном. Ещё у ежа будет навык застыть в воздухе и обстрелять противника сгустками энергии — довольно мощный приём.

Судя по всему, особенно постараться придётся с большими роботами. Для их устранения придётся взмыть в воздух и бить по слабым точкам. В ролике показали как минимум четыре вида противников. Возможно, в игре их будет ещё больше.

Sonic Frontiers выйдет в конце 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.