Free Fire получит новую карту и переработанный динамичный режим «Сапёрный отряд»
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Сегодня компания Garena анонсировала крупное обновление для Free Fire. Оно добавит в шутер обновлённый режим, эксклюзивную карту и другой контент.
С 3 по 12 июня в мобильной королевской битве проведут масштабное командное событие, которое подготовит игроков к режиму «Сапёрный отряд: 5 на 5», он появится уже 10 июня вместе с новой картой «Эль Пательо» и улучшенной оптимизацией.
По словам авторов, с выходом новой карты можно будет разыгрывать динамичные бои и пробовать новые тактические умения. Garena представила и стильный CGI-трейлер.
А ещё с 3 июня геймеров ждёт обновлённый игровой интерфейс. Также пользователи получат возможность опробовать новые тактические элементы с помощью ежедневных разогревочных миссий.
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