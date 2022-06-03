Free Fire получит новую карту и переработанный динамичный режим «Сапёрный отряд»

Сегодня компания Garena анонсировала крупное обновление для Free Fire. Оно добавит в шутер обновлённый режим, эксклюзивную карту и другой контент.

С 3 по 12 июня в мобильной королевской битве проведут масштабное командное событие, которое подготовит игроков к режиму «Сапёрный отряд: 5 на 5», он появится уже 10 июня вместе с новой картой «Эль Пательо» и улучшенной оптимизацией.

По словам авторов, с выходом новой карты можно будет разыгрывать динамичные бои и пробовать новые тактические умения. Garena представила и стильный CGI-трейлер.

А ещё с 3 июня геймеров ждёт обновлённый игровой интерфейс. Также пользователи получат возможность опробовать новые тактические элементы с помощью ежедневных разогревочных миссий.