Бесплатная карта и серийный убийца — что ждёт Hitman 3 в июне

Создатели Hitman 3 рассказали о контенте, который ждёт игроков в июне. Фанаты смогут устранить неуловимые цели, сыграть на бесплатной карте и получить снайперскую винтовку.
Со 2 июня игрокам Hitman 3 стала доступна бесплатная карта Марракеш, которую выпустили ещё для первой части. В этой локации небходимо уничтожить две цели, для чего можно использовать шведское посольство с протестующими и рынок. Город будет доступен до 12 июня.
Дорожная карта Hitman 3 на июнь
Также в течение июня игроков ждёт несколько целей и контрактов, включая задачи сообщества. Все они будут ограничены по времени.
- Неуловимая цель: Серийный убийца — с 3 по 13 июня
- Неуловимая цель: Торговец оружием — с 10 по 20 июня
- Неуловимая цель в режиме «Аркада». За завершение серии дадут винтовку White Ruby Rude 300 — 16 июня
- Два контракта сообщества — 23 и 30 июня
- Неуловимая цель: Ответственность — с 1 по 10 июля
White Ruby Rude 300
Hitman 3 доступна на ПК и консолях. Недавно стало известно, что сериал про Агента 47 от сценариста «Джона Уика» попал в производственный ад.
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