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Слух: Эмбер Хёрд решили полностью убрать из «Аквамена 2»

Слух: Эмбер Хёрд решили полностью убрать из «Аквамена 2»
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Из «Аквамена 2» могут вырезать все сцены с актрисой Эмбер Хёрд. Об этом сообщил надёжный инсайдер под ником KC Walsh.

Инсайдеру об этом рассказал неизвестный источник в переписке. Подтверждение информации ожидается после следующего тестового показа «Аквамена 2», детали которого могут слить.

Скорее всего, решение убрать все сцены с актрисой связаны с прошедшим судом, на котором Хёрд признали виновной в клевете на Джонни Деппа. Теперь женщина должна выплатить бывшему мужу $ 15 млн.

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Кроме этого, миллионы фанатов DC требуют убрать актрису из «Аквамена 2». Петиция на change.org собрала уже более $ 4,5 млн подписей.

Во время суда стало известно, что Warner Bros. не хотела видеть Хёрд в «Аквамене 2». Актриса рассказала, что ей пришлось бороться ради возвращения к роли. При этом она несколько раз получала обновлённый сценарий, где количество сцен с девушкой постоянно уменьшалось.

К своим ролям в продолжении «Аквамена» вернулись Джейсон Момоа, Патрик Уилсон, Николь Кидман и другие, а режиссёром снова стал Джеймс Ван. Фильм выйдет 17 марта 2023 года.

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