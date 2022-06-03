Магазины в США ожидают отмены ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

В американских магазинах вроде GameStop и Amazon перестали принимать предзаказы ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Сообщается, что розничные сети больше не ждут выхода игры.
Инсточники инсайдера под ником Wario64 сообщили, что в GameStop на выход ремейка Prince of Persia: The Sands of Time больше не рассчитывают. Вместе с этим сотрудникам поручили сообщить людям, которые сделали предзаказ, что игра не появится.
Ранее стало известно, что разработку ремейка Prince of Persia: The Sands of Time передали Ubisoft Montreal. До этого созданием экшена занималась студия из Индии. После вскрылись причины проблем обновлённой версии, среди которых неопытность руководителей и отсутствие документации оригинальной игры.
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time анонсировали в 2020 году. Фанаты были недовольны увиденным, после чего разработка экшена затянулась. Примерная дата выхода пока неизвестна.
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