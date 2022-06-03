Геймплей Call of Duty: Modern Warfare 2 покажут на Summer Game Fest

На игровой выставке Summer Game Fest покажут геймплей новой Call of Duty: Modern Warfare 2, о чём сообщили в соцсетях мероприятия. По словам организаторов, фанатов ждёт один из уровней шутера.

Summer Game Fest начнётся 9 июня в 21:00 мск, но время показа геймплея Modern Warfare 2 не раскрыли. За день до этого, 8 июня, состоится мировая премьера шутера. Создатели покажут полноценный трейлер и откроют предзаказы. Возможно, появятся подробности игры.

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Пока что создатели Modern Warfare 2 не раскрыли детали сюжета. По утечкам стало известно, что героям будут противостоять мексиканские картели.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 2 состоится 28 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно стало известно, что шутер появится в Steam.

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