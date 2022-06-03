Геймплей Call of Duty: Modern Warfare 2 покажут на Summer Game Fest

На игровой выставке Summer Game Fest покажут геймплей новой Call of Duty: Modern Warfare 2, о чём сообщили в соцсетях мероприятия. По словам организаторов, фанатов ждёт один из уровней шутера.
Summer Game Fest начнётся 9 июня в 21:00 мск, но время показа геймплея Modern Warfare 2 не раскрыли. За день до этого, 8 июня, состоится мировая премьера шутера. Создатели покажут полноценный трейлер и откроют предзаказы. Возможно, появятся подробности игры.
Пока что создатели Modern Warfare 2 не раскрыли детали сюжета. По утечкам стало известно, что героям будут противостоять мексиканские картели.
Релиз Call of Duty: Modern Warfare 2 состоится 28 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно стало известно, что шутер появится в Steam.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 3 июня 2022
-
21:58
-
21:56
-
21:27
-
20:58
-
20:18
-
19:56
-
19:30
-
19:00
-
18:31
-
18:12
-
17:55
-
17:36
-
17:04
-
16:51
-
16:27
-
16:00
-
15:35
-
14:54
-
14:48
-
14:20
-
14:12
-
14:10
-
13:36
-
13:11
-
12:55
-
12:39
-
12:25
-
11:53
-
11:24
-
10:55
-
10:24
-
09:53
-
09:24
-
08:55
-
08:23