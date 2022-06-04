Дэдпул останется таким же сумасшедшим в третьем фильме
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Сценаристы третьего «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник пообщались с журналистом издания The Hollywood Reporter. Во время беседы они рассказали о работе над лентой.
После слияния Disney и FOX фанаты болтливого наёмника подумали, что создателям триквела придётся порезать чёрный юмор и убрать у фильма взрослый рейтинг. По словам сценаристов, такого не будет, а «Дэдпул останется Дэдпулом».
Мы так рады снова работать с этой командой, а особенно на фоне киновселенной Marvel и её богатых персонажей. Мы не могли подумать, что FOX и Disney сойдутся, в этом есть плюсы.
Пол Верник прокомментировал Дэдпула в киновселенной Marvel довольно кратко и ясно. Теперь фанаты могут не переживать.
Дэдпул останется Дэдпулом.
Сценаристы не поделились деталями сюжета картины. Пока что у третьего «Дэдпула» нет даже примерной даты выхода. Режиссёром фильма выступит известный Шон Леви.
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