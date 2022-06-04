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Warner Bros. огородила Gotham Knights от одноимённого сериала CW

Warner Bros. огородила Gotham Knights от одноимённого сериала CW
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Несколько дней назад телеканал CW опубликовал первый трейлер сериала Gotham Knights. В сети ролик приняли прохладно, а пользователь Reddit под ником blackmachine312 обратил внимание на публикацию авторов игры Gotham Knights.

WB Games в социальных сетях отметила, что их проект никак не связан с сериалом CW. Это породило множество шуток. Так, blackmachine312 пошутил, что трейлер был действительно плохим, раз даже игровая студия решила предупредить об отсутствии связи с сериалом.

Пользователям действительно не понравился трейлер шоу Gotham Knights. Ниже можно увидеть несколько комментариев по поводу сериала.

Я искренне не понимаю, зачем вообще вести дела с CW. Когда CW вообще выпускал что-то годное?
Что вообще означает CW? СringeWorks?
Я посмотрел трейлер, он выглядит как дерьмовый фанфик.

Сюжет тайтла расскажет о преемниках Бэтмена, которые должны стать новыми защитниками Готэма. Ранее появились слухи, что проект не переведут на русский язык из-за санкций против России.

Игра Gotham Knights должна выйти 25 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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