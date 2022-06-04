Valve раскрыла самые популярные игры для Steam Deck в мае

В некоторых странах Steam Deck появилась ещё несколько месяцев назад. На основе этого Valve составила список самых популярных игр на устройстве за май. В топе оказались Elden Ring, Hades, Stardew Valley и многие другие тайтлы.

Лидером в мае оказалась Aperture Desk Job — бесплатная игра, которую Valve разработала специально для Steam Deck. Её действие разворачивается во вселенной Portal.

Самые популярные игры для Steam Deck в мае

Aperture Desk Job The Binding of Isaac: Rebirth Elden Ring Hades No Man's Sky Rogue Legacy 2 Slay the Spire Stardew Valley Vampire Survivors The Witcher 3: Wild Hunt

Также Valve рассказала о различных нововведениях. Среди них: поддержка нескольких окон, улучшенная работа вентилятора и возможность настройки частоты обновлений с 40 Гц до 60 Гц. С остальными подробностями можно ознакомиться по ссылке.