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Elden Ring, Hades, «Ведьмак» — самые популярные игры для Steam Deck в мае

Valve раскрыла самые популярные игры для Steam Deck в мае
Animepad.com
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В некоторых странах Steam Deck появилась ещё несколько месяцев назад. На основе этого Valve составила список самых популярных игр на устройстве за май. В топе оказались Elden Ring, Hades, Stardew Valley и многие другие тайтлы.

Лидером в мае оказалась Aperture Desk Job — бесплатная игра, которую Valve разработала специально для Steam Deck. Её действие разворачивается во вселенной Portal.

Самые популярные игры для Steam Deck в мае

  1. Aperture Desk Job
  2. The Binding of Isaac: Rebirth
  3. Elden Ring
  4. Hades
  5. No Man's Sky
  6. Rogue Legacy 2
  7. Slay the Spire
  8. Stardew Valley
  9. Vampire Survivors
  10. The Witcher 3: Wild Hunt

Также Valve рассказала о различных нововведениях. Среди них: поддержка нескольких окон, улучшенная работа вентилятора и возможность настройки частоты обновлений с 40 Гц до 60 Гц. С остальными подробностями можно ознакомиться по ссылке.

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