Вот какая модель подарила внешность Эшли в ремейке Resident Evil 4

Во время прошедшего выпуска State of Play был анонсирован ремейк Resident Evil 4. Анонс действительно удивил, а в трейлере можно было рассмотреть некоторые детали. Так, там показали свежий взгляд на Эшли — дочь президента, которую должен спасти Леон Кеннеди.

На скриншоте ниже можно более детально рассмотреть Эшли. Леон держит её фотографию в руке. Стало известно, кто именно был взят за основу для внешности Эшли. Как оказалось, это была модель Элла Фрейя.

Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях. Она отметила, что рада стать частью большой семьи Resident Evil. Также у Эллы есть канал на YouTube.

Когда я увидела трейлер, то чуть не заплакала. Я невероятно счастлива. Спасибо всем от всего сердца. Я так рада присоединиться к семье Resident Evil.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 23 марта 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series.