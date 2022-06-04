Новые обложки цифровых и аудиоверсий книг «Гарри Поттера» уже раскритиковали

Издатель Pottermore Publishing опубликовал фотографии новых обложек всех книг по «Гарри Поттеру». Они будут применены к цифровым и аудиоверсиям книг.

Обложки создала команда дизайнеров Studio La Plage. По словам Pottermore, авторы работ пытались оживить культовые сцены и придать им новый вид. На обложках можно увидеть известных героев. Есть даже Волан-де-Морт.

Новые обложки, оживляющие как культовые, так и менее известные сцены из этих любимых историй, созданы в необычных деталях как для поклонников, так и для новых читателей.

Впрочем, люди уже успели покритиковать новые обложки. По мнению аудитории, Гарри Поттер получился слишком женственным, а ещё на работах не отражено взросление героев — они будто бы не меняются.

Пользователи отмечают, что прошлые версии обложек были намного лучше, особенно от издательства «Росмэн».