Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для «Стражей Галактики» ещё не готовят сиквел или DLC

Для «Стражей Галактики» ещё не готовят сиквел или DLC
Комментарии

Игра «Стражи Галактики» вышла ещё в 2021 году. Проект собрал хорошие отзывы, но не слишком порадовал финансово. Насколько известно, в данный момент для тайтла не готовят сиквел или какое-нибудь дополнение.

Об этом стало известно благодаря актёру Джону Макларену, который озвучил Звёздного Лорда. По его словам, разработчики ещё не связывались с ним, чтобы актёр вновь озвучил персонажа. Вероятно, в планах Eidos продолжения ещё нет.

Реальность печальна. Она заключается в том, что после окончания работы над игрой мы больше не связывались. Возможно, игра не будет продолжена, но мне кажется, что это решение Marvel.

Также Макларен признался, что с детства обожает Marvel, а в данный момент он довольно активный геймер. Сыграть Звёздного Лорда для актёра стало большой честью.

«Стражи Галактики» доступны на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022