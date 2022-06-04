Для «Стражей Галактики» ещё не готовят сиквел или DLC
Поделиться
Игра «Стражи Галактики» вышла ещё в 2021 году. Проект собрал хорошие отзывы, но не слишком порадовал финансово. Насколько известно, в данный момент для тайтла не готовят сиквел или какое-нибудь дополнение.
Об этом стало известно благодаря актёру Джону Макларену, который озвучил Звёздного Лорда. По его словам, разработчики ещё не связывались с ним, чтобы актёр вновь озвучил персонажа. Вероятно, в планах Eidos продолжения ещё нет.
Реальность печальна. Она заключается в том, что после окончания работы над игрой мы больше не связывались. Возможно, игра не будет продолжена, но мне кажется, что это решение Marvel.
Также Макларен признался, что с детства обожает Marvel, а в данный момент он довольно активный геймер. Сыграть Звёздного Лорда для актёра стало большой честью.
«Стражи Галактики» доступны на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Комментарии
- 4 июня 2022
-
17:31
-
16:38
-
15:54
-
14:58
-
14:20
-
13:39
-
13:08
-
12:34
-
00:22
- 3 июня 2022
-
21:58
-
21:56
-
21:27
-
20:58
-
20:18
-
19:56
-
19:30
-
19:00
-
18:31
-
18:12
-
17:55
-
17:36
-
17:04
-
16:51
-
16:27
-
16:00
-
15:35
-
14:54
-
14:48
-
14:20
-
14:12
-
14:10
-
13:36
-
13:11
-
12:55
-
12:39
Партнерский контент