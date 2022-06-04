Для «Стражей Галактики» ещё не готовят сиквел или DLC

Игра «Стражи Галактики» вышла ещё в 2021 году. Проект собрал хорошие отзывы, но не слишком порадовал финансово. Насколько известно, в данный момент для тайтла не готовят сиквел или какое-нибудь дополнение.

Об этом стало известно благодаря актёру Джону Макларену, который озвучил Звёздного Лорда. По его словам, разработчики ещё не связывались с ним, чтобы актёр вновь озвучил персонажа. Вероятно, в планах Eidos продолжения ещё нет.

Реальность печальна. Она заключается в том, что после окончания работы над игрой мы больше не связывались. Возможно, игра не будет продолжена, но мне кажется, что это решение Marvel.

Также Макларен признался, что с детства обожает Marvel, а в данный момент он довольно активный геймер. Сыграть Звёздного Лорда для актёра стало большой честью.

«Стражи Галактики» доступны на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.