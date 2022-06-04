В пятом сезоне «Очень странных дел» может появиться Райан Рейнольдс
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Недавно известный постановщик Шон Леви пообщался с журналистом издания The Hollywood Reporter по поводу пятого сезона сериала «Очень странные дела». Сам Леви срежиссировал несколько эпизодов и выступил исполнительным продюсером.
Журналист прямо спросил Леви о том, хотел бы он увидеть в шоу камео его приятеля Райана Рейнольдса. Режиссёр ответил положительно. Постановщик призвал Рейнольдса готовиться к пятому сезону.
Я хочу увидеть камео Райана Рейнольдса во всём. Правда в том, что моя карьера за последние пять лет определялась «Очень странными делами» и сотрудничеством с Райаном, поэтому было бы здорово увидеть слияние этого. Итак, Райан Рейнольдс, готовься к пятому сезону.
Пока что на Netflix доступны семь эпизодов четвёртого сезона, оставшиеся два эпизода выйдут 1 июля. У пятого сезона шоу пока нет даже примерной даты выхода.
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