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Новая Crash Bandicoot станет онлайн-игрой

Источники: новая Crash Bandicoot станет наследницей Crash Bash
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В разработке может находиться новая часть Crash Bandicoot, о чём рассказали несколько журналистов на подкасте Windows Central. По их информации, игра будет рассчитана на онлайн-сражения.

По словам инсайдера Рэнда Аль Тора, новую часть Crash Bandicoot разрабатывает студия Toys For Bob, которая работала над четвёртой частью. Представить новую игру могут уже на конференции Xbox и Bethesda.

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Журналист издания Windows Central Джез Корден отметил, что новая часть Crash Bandicoot станет мультиплеерной игрой. Она будет рассчитана на команды из четырёх человек, но против кого им предстоит сражаться, не сообщили.

Если информация журналистов подтвердится, то новую Crash Bandicoot представят на конференции Xbox и Bethesda. Она начнётся уже 12 июня в 20:00 мск.

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