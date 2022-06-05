В Сеть утекли скриншоты и геймплей мобильной Call of Duty: Warzone, которые слил в соцсетях пользователь под ником CoDPerseus_.

На скриншотах видно, что мобильная Warzone очень похожа на оригинальную королевскую битву, но с упрощённой графикой и интерфейсом под смартфоны. Игроки выпрыгивают с самолёта в Верданске, могут менять бронепластины и противогазы, а после смерти попадают в ГУЛАГ.

Фото: CoD_Perseus

Фото: CoD_Perseus

Фото: CoD_Perseus

Фото: CoD_Perseus

В двухминутном ролике плохого качества мобильная Warzone пока что выглядит не очень стабильно. Заметны постоянные просадки FPS, а иногда случаются разрывы. Игра пока находится на стадии закрытого альфа-тестирования.

Дата выхода мобильной Call of Duty: Warzone пока неизвестна. Создатели планируют сделать полноценную королевскую битву с качеством дорогих игр.

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