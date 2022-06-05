Фанаты Соника негодуют и требуют перенести выход Sonic Frontiers

Многие фанаты Соника разочаровались в показанном геймплее предстоящей Sonic Frontiers. Из-за этого в соцсетях запустили хэштег #DelaySonicFrontiers, под которым требуют перенести и изменить игру.
Сначала поклонникам не понравился пустой мир Sonic Frontiers. Его даже сравнили с фанатскими проектами, где намного больше активностей. Затем SEGA показала сражения с участием Соника, что ещё больше разозлило фанатов.
Последнему ролику с демонстрацией боевой системы поставили 23 тыс. дизлайков при 38 тыс. лайков. В комментариях фанаты сравнивают увиденное с плохими и незавершёнными работами энтузиастов. Кроме сражений и пустого мира, поклонникам не нравятся и анимации, которые им кажутся неестественными на фоне окружения.
Самая большая проблема этого показа — это анимации. Соник выглядит слишком жёстким и неестественным. Особенно это заметно, когда он бегает вокруг врагов и бездушно смотрит вперёд, как будто ничего не происходит.
SEGA пока не отреагировала на критику фанатов. Компания рассчитывает выпустить Sonic Frontiers в конце 2022 года в праздничный сезон, который повлияет на продажи. Игра появится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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