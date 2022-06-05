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Создатели ремастера Quake могут обновить первый Unreal

Создатели ремастера Quake могут обновить первый Unreal
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Студия NightDive, которая разработала ремастер первой Quake, может заниматься созданием обновлённой Unreal. Об этом глава компании Стивен Кик сообщил в соцсетях.

Один из малайзийских разработчиков спросил, почему Epic Games до сих пор не использовала возможности Unreal Engine для создания современной Unreal. На это отреагировал Стивен Кик, который рассказал о возможной разработке ремастера.

После нашего ремастера Quake Клифф Блезински обратился к Тиму Суини от нашего имени, чтобы мы сделали ремастер Unreal.
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Геймдизайнер Клифф Блезински, который работал над серией Unreal, в комментариях сообщил, что не может ничего сказать по юридическим причинам.

Перезапуск Unreal Tournament, последняя часть серии, вышел в 2014 году в стадии альфа-тестирования. Какое-то время разработчики развивали игру, но после появления Fortnite переключились на королевскую битву. Фанаты же до сих пор надеются на новую часть шутера, а некоторые обвиняют Epic Games в жадности.

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