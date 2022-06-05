Создатели ремастера Quake могут обновить первый Unreal

Студия NightDive, которая разработала ремастер первой Quake, может заниматься созданием обновлённой Unreal. Об этом глава компании Стивен Кик сообщил в соцсетях.
Один из малайзийских разработчиков спросил, почему Epic Games до сих пор не использовала возможности Unreal Engine для создания современной Unreal. На это отреагировал Стивен Кик, который рассказал о возможной разработке ремастера.
После нашего ремастера Quake Клифф Блезински обратился к Тиму Суини от нашего имени, чтобы мы сделали ремастер Unreal.
Геймдизайнер Клифф Блезински, который работал над серией Unreal, в комментариях сообщил, что не может ничего сказать по юридическим причинам.
Перезапуск Unreal Tournament, последняя часть серии, вышел в 2014 году в стадии альфа-тестирования. Какое-то время разработчики развивали игру, но после появления Fortnite переключились на королевскую битву. Фанаты же до сих пор надеются на новую часть шутера, а некоторые обвиняют Epic Games в жадности.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 5 июня 2022
-
15:17
-
14:22
-
13:51
-
13:10
-
12:37
-
10:22
- 4 июня 2022
-
23:38
-
19:00
-
18:39
-
17:31
-
16:38
-
15:54
-
14:58
-
14:20
-
13:39
-
13:08
-
12:34
-
00:22
- 3 июня 2022
-
21:58
-
21:56
-
21:27
-
20:58
-
20:18
-
19:56
-
19:30
-
19:00
-
18:31
-
18:12
-
17:55
-
17:36
-
17:04
-
16:51
-
16:27
-
16:00
-
15:35