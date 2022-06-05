У культовой игры про Джеймса Бонда ещё есть шанс на ремастер

В Сети снова появилось упоминание ремастера культового шутера GoldenEye 007, который вышел на Nintendo 64 в 1997 году. На этот раз на сайте по отслеживанию достижений обнаружили активность в игре, в которой открыли новый трофей.
Судя по информации на сайте TrueAchivements, в предполагаемом ремастере GoldenEye 007 для консолей Xbox снова разблокировали достижение в мае. Сообщается, что это сделали с аккаунта сотрудника студии Rare, которая разработала оригинальный шутер.
Ремастер GoldenEye 007 готовили ещё в 2007 году, но его не выпустили из-за юридических споров. Информация про обновлённую версию шутера снова появилась в начале этого года, когда датамайнеры нашли достижения игры и упоминание в коде сайта Xbox.
В феврале издание VGC и журналист Джефф Грабб сообщили, что ремастер GoldenEye 007 скоро анонсируют, но этого не произошло.
GoldenEye 007 стала адаптацией фильма «Золотой глаз» с некоторыми изменениями. Критики назвали шутер одним из лучших на то время независимо от платформы.
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