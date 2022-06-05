Создатели Frostpunk работают сразу над тремя играми

Создатели Frostpunk и This War of Mine из 11 bit studios представили тизер новой игры, анонсировать которую обещают на конференции PC Gaming Show 12 июня. Вместе с этим PR-менеджер компании рассказал, что уже идёт работа над тремя проектами.

В тизере новой игры показали человека, который лежит на больничной койке, судя по звукам. Ролик авторы подписали цитатой французского хирурга Алексиса Карреля.

Человек не может переделать себя без страданий, потому что он и мрамор, и скульптор.

Несколько лет назад 11 bit studios сообщила о разработке игры под кодовым названием project 8. После презентации нового тизера студия подтвердила, что и над тем проектом всё ещё работают. Паралельно этому создают Frostpunk 2.

Представят ли новую информацию по Frostpunk 2 и project 8 на одной из летних конференций, разработчики пока не сообщили.

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