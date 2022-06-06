Видео: как может выглядеть новая Assassin's Creed в Японии

Блогер TeaserPlay продолжает демонстрировать впечатляющие возможности движка Unreal Engine 5. В этот раз он представил, как бы выглядела новая часть Assassin's Creed, события которой развернулись бы в Японии 1333-го года.

Cвоим роликом автор хотел показать, насколько здорово может выглядеть новая игра в культовой франшизе. Особенно — если перевести её на рельсы Unreal Engine 5 и отправить в страну восходящего солнца. Как и всегда, больше всего впечатляют невероятное освещение и детализация окружения, которые бы очень подошли новой Assassin's Creed.

По данным журналиста Джейсона Шрайера, следующей игрой в серии станет небольшой проект под рабочим названием Rift с протагонистом в лице Басима из «Вальгаллы». Масштабы игры на фоне последних частей серии будут куда скромнее, а упор будет на скрытное прохождение. Судя по всему, серию ждёт возвращение к корням.