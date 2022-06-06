«Это Лас-Вегас под видом игры» — геймеры уничтожили рейтинг Diablo Immortal на Metacritic

Diablo Immortal вышла 2 июня и была тепло принята критиками по всему миру. СМИ, в том числе и мы, отметили классический геймплей, невероятную аддиктивность проекта и следование канону серии. Игроки же оказались гораздо более сдержанными и тут же нашли главный минус игры — жесточайший донат.
Недавно на агрегаторе Metacritic появилась возможность поставить Diablo Immortal собственную оценку. И здесь игроки отличились: на момент публикации заметки средний балл от пользователей составляет 0,7/10 на основе 490 отзывов. Хуже было только у ремастера WarCraft 3 с подзаголовком Reforged — и то всего на 0,1 балла.
Практически все обзоры от игроков сводятся к системе монетизации. Ранее мы рассказывали, что её главная проблема заключается в легендарных самоцветах, которые выпадают из лутбоксов и влияют на развитие персонажа. Игроки, которые качаются без доната, не могут достигнуть финального контента и максимально снарядить героя, а на полную прокачку может уйти целых 10 лет.
Например, пользователь под ником Veskr сравнил игру с Лас-Вегасом, известным своими казино.
Это настоящее казино, ориентированное на детей и лудоманов. Это Лас-Вегас под видом игры. Это способ обойти законы об азартных играх, чтобы разорить бедняков. И хуже всего то, насколько промыты мозги у некоторых геймеров, которые считают, что это вполне приемлемо.
При этом некоторые геймеры отмечают, что в игре есть проблемы не только с монетизацией, но и с геймплеем. А точнее — с автоматическим повышением уровней у врагов. Об этом сообщает в том числе игрок под ником Bouroski.
Враги усиливаются в зависимости от силы персонажа, поэтому нет смысла играть, ведь ты никогда не почувствуешь прогресс своего героя. Нет смысла играть = 0/10, всё логично.
Diablo Immortal доступна на ПК и мобильных платформах. Ранее мы рассказали, как в игру могут сыграть пользователи из России.
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