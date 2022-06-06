Создатели легендарной «Клиники» готовы возродить шоу в виде фильма или мини-сериала

На фестивале ATX TV Festival создатель культового сериала «Клиника» Билл Лоуренс заявил, что шоу может получить продолжение. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос одного из зрителей, чем бы прямо сейчас занимались герои сериала.

Знаете, мы действительно собираемся возродить сериал. Нам очень нравится проводить время друг с другом. Если у вас появляется хоть малейший повод вновь поработать с людьми, с которыми вы и так хотели воссоединиться, то вперёд.

При этом речи о полноценном возрождении не идёт — авторы хотели бы выпустить фильм или мини-сериал из-за занятости актёров в других проектах. В данный момент о каких-то конкретных договорённостях с киностудией ABC речи не идёт.

Мы все хотим снова поработать вместе, но это будет неполный сезон. Может быть, это будет фильм или нечто, что мы могли бы создать за два месяца.

Сериал «Клиника» стартовал в 2001 году в телевизионных сетях NBC и ABC. Всего сняли девять сезонов, последний вышел в 2010 году. В России шоу транслировали на телеканале «MTV Россия».