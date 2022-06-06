«Топ Ган: Мэверик» стал самым успешным фильмом Тома Круза в домашнем прокате

По итогам второго уикенда фильм «Топ Ган: Мэверик» собрал в США $ 86 млн, при этом сборы по сравнению с дебютными выходными упали всего лишь на 32%. Таким образом, американская касса достигла $ 291 млн — это абсолютный рекорд для 59-летнего Тома Круза. Ранее актёр поблагодарил фанатов за поддержку в своих соцсетях.
Мировые сборы картины тем временем превысили $ 548 млн при бюджете в $ 170 млн. Аналитики отмечают, что подобные показатели выглядят впечатляюще даже по меркам «допандемийной» эпохи. Проект окупился и уже приносит Paramount Pictures прибыль.
«Топ Ган: Мэверик» рассказывает историю пилота Пита Митчелла по прозвищу Мэверик (Том Круз) — настоящего аса в своём деле. Ему поручают подготовить к особому заданию команду лётчиков, в которой оказывается сын его лучшего друга, давным-давно погибшего.
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