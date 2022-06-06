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Источник: 9 июня редактор персонажей новой Saints Row выйдет в виде бесплатной игры

Источник: 9 июня выйдет бесплатный редактор персонажей новой Saints Row
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Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что уже 9 июня после Summer Game Fest студия Volition сразу выпустит игру по новой Saints Row. Согласно данным источника, это будет бесплатный проект, в нём можно будет создавать персонажей.

Игра получила название Boss Factory. В ней можно будет познакомиться с редактором персонажей новой Saints Row и даже создать своего героя. Сообщается, что созданного персонажа можно будет перенести в сам экшен после его выхода. Ожидается богатый редактор персонажей с возможностью настройки зубов, шрамов, причёсок и многого другого.

В прошлых Saints Row можно было создать и таких красавцев.

Также Хендерсон рассказал об одной очень необычной настройке. Якобы можно будет использовать асимметричность по отношению к лицу — это позволит создать одну сторону лица, полностью отличающуюся от другой. А ещё будет возможность делиться своими персонажами и даже оценивать чужие работы.

Релиз экшена должен состояться 23 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а на самой Summer Game Fest о Saints Row должны рассказать подробнее.

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