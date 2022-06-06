FIFA 20 удалят из EA Play и Xbox Game Pass в июле
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Electronic Arts объявила, что уже 1 июля из сервиса EA Play будет удалена FIFA 20. Игра также пропадёт из Xbox Game Pass, так как EA Play входит в подписку от Microsoft.
Теперь геймерам придётся покупать FIFA 20, если они ранее играли только по различным подпискам. Однако в EA Play совсем скоро подоспеет FIFA 22, так что пользователи наверняка не будут расстроены решением EA. Напомним, что Game Pass продолжает работать на территории РФ даже после ухода Microsoft с отечественного рынка, так что насладиться новейшей версией футбольного симулятора смогут все желающие.
Ранее FIFA 22 стала бесплатной для подписчиков PS Plus в мае. Игру можно было получить и в России с помощью нехитрых манипуляций в PlayStation Store.
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