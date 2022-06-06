Capcom подтвердила утечку героев Street Fighter 6

Несколько дней назад после анонса Street Fighter 6 в сети появились арты со всеми персонажами файтинга. На это отреагировала Capcom, тем самым подтвердив утечку.

По словам разработчиков, мы не должны были видеть того, что увидели. Несмотря на это, Capcom поблагодарила игроков за поддержку и тёплые слова.

Как жители Метро-Сити мы все видели то, чего не должны были увидеть, но мы держимся вместе. Мы ценим все положительные реакции. Спасибо за поддержку!

Судя по утечке, в Street Fighter 6 будет 22 бойца. Среди них есть как ветераны франшизы, так и новые лица. Похоже, Capcom хочет со старта дать игрокам довольно богатый ростер играбельных персонажей.

Street Fighter 6 выйдет в 2023 году на ПК и консолях.