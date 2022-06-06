Почти миллиард: сборы «Доктора Стрэнджа 2» превысили $ 900 млн
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По итогам очередного уикенда сборы «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» только в США превысили $ 388 млн. Общая касса картины тем временем добралась до показателя в $ 909 млн — это всё ещё самый кассовый фильм 2022 года.
По мнению аналитиков, заветного миллиарда картине всё же не видать. В первую очередь потому, что лента не вышла в России и Китае — в довольно важных регионах для фильмов Marvel. Также на сборы повлияли прохладные отзывы от аудитории, из-за чего многие потенциальные зрители решили дождаться выхода цифровой версии и посмотреть картину дома. В результате общая касса просела уже после второго уикенда и сильно сбавила стартовый темп.
Напомним, что «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет в онлайне уже 22 июня.
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