В Netflix расплакались от наработок пятого сезона «Очень странных дел»
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Известный сериал «Очень странные дела» закончится на пятом сезоне. Недавно режиссёры и сценаристы шоу братья Даффер пообщались с журналистом издания TheWrap.
Во время беседы братья Даффер рассказали о впечатлениях руководителей Netflix от пятого сезона сериала. Если верить словам братьев, некоторые из Netflix даже расплакались, настолько этот момент был эмоциональным.
У нас есть наработки пятого сезона, мы передали их Netflix, и они действительно хорошо всё приняли. Это конец истории. Я видел плачущих руководителей, а ранее такого не было. Это было дико. По большей части это связано даже не с самой историей, а с фактом её окончания.
Первая часть «Очень странных дел» уже вышла на Netflix, а вторая часть из двух эпизодов будет доступна 1 июля.
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