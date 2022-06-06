Графику Diablo Immortal сравнили на ПК и смартфонах

Diablo Immortal вышла и уже доступна на ПК, iOS и Android. К сожалению, из-за санкций в России проект так и не вышел, однако мы подготовили гайд для россиян, с помощью которого в долгожданную Diablo всё же можно поиграть.
Поскольку тайтл доступен на смартфонах и ПК, известный канал ElAnalistaDeBits выпустил ролик со сравнением двух версий Diablo Immortal. Очевидно, что ПК-версия выглядит краше, однако Immortal всё же разрабатывалась преимущественно для iOS и Android, и это ощущается.
Авторы канала тестировали игру на смартфоне Galaxy S21, а для ПК-версии применили видеокарту RTX 3080. Версия Diablo Immortal для ПК может похвастаться более чёткой картинкой, глубокой детализацией объектов и другими фишками. Если говорить глобально, то существенных отличий между версиями нет.
Несмотря на восторженные отзывы игроков, на Metacritic у проекта всего 0,8 балла. Всё дело в жёстком донате и политике Blizzard. Геймеры буквально уничтожили рейтинг Diablo Immortal.
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