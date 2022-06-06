В «Чип и Дейл» вместо Соника хотели поставить Джа-Джа Бинкса

В фильме «Чип и Дейл спешат на помощь» появилась уродливая версия Соника, которая изначально должна была фигурировать в картине «Соник в кино». Стало известно, что вместо этого персонажа в ленте мог появиться другой — Джа-Джа Бинкс.

Об этом рассказал художник Симеон Уилкинс. Он опубликовал раскадровку, на которой в этой же сцене с Соником можно увидеть известного персонажа «Звёздных войн» Джа-Джа Бинкса. По какой причине Бинкса заменили на Соника, неизвестно. О причинах замены Симеон Уилкинс не рассказал.

Если вы задумываетесь о том, чтобы посмотреть «Чип и Дейл спешат на помощь», но по какой-то причине не решаетесь, то можете прочитать наш обзор. Лента как минимум сможет удивить вас большим количеством персонажей и отсылок.