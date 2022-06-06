В GOG подарят пять игр — первую уже можно забрать
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В цифровом магазине GOG можно бесплатно забрать хоррор-квест Sanitarium. Игра вышла в 1998 году и собрала в основном положительные отзывы от аудитории. Раздача тайтла продлится до 8 июня. Примечательно, что акция действует и в России.
История Sanitarium рассказывает о герои по имени Макс. Он потерял память по время автокатастрофы и оказался в психиатрической больнице. Игра удачно совмещает в себе элементы адвенчуры, квеста и хоррора.
Какие проекты раздадут следом, неизвестно. Возможно, об этом мы узнаем из утечек, если таковые будут. Раздача игры осуществляется в рамках летней распродажи, которая продлится до 27 июня.
В распродаже участвуют
- «Ведьмак 3» — 309 рублей (-80%)
- Diablo + Hellfire — 359 рублей (-20%)
- Metal Gear — 109 рублей (-29%)
- Dorfromantik — 219 рублей (-29%)
- Disco Elysium — The Final Cut — 259 рублей (-64%)
- Hellblade: Senua's Sacrifice — 199 рублей (-74%)
- Space Quest 1+2+3 — 119 рублей (-66%)
- Cyberpunk 2077 — 1000 рублей (-50%)
Это лишь малая часть игр, участвующих в акции. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
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