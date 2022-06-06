В GOG подарят пять игр — первую уже можно забрать

В цифровом магазине GOG можно бесплатно забрать хоррор-квест Sanitarium. Игра вышла в 1998 году и собрала в основном положительные отзывы от аудитории. Раздача тайтла продлится до 8 июня. Примечательно, что акция действует и в России.

История Sanitarium рассказывает о герои по имени Макс. Он потерял память по время автокатастрофы и оказался в психиатрической больнице. Игра удачно совмещает в себе элементы адвенчуры, квеста и хоррора.

Какие проекты раздадут следом, неизвестно. Возможно, об этом мы узнаем из утечек, если таковые будут. Раздача игры осуществляется в рамках летней распродажи, которая продлится до 27 июня.

В распродаже участвуют

Это лишь малая часть игр, участвующих в акции. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.