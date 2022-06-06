«Не доверяйте безумным слухам». На Summer Game Fest не будет громких анонсов

Журналист и организатор Summer Game Fest Джефф Кили во время аудиоконференции в «Твиттере» раскрыл некоторые детали шоу. Он рассказал про предстоящие премьеры некоторых игр, а также попросил игроков снизить ожидания.
Кили рассказал, что на фестивале появятся демоверсия хоррора The Callisto Protocol и прохождение первого уровня новой Call of Duty: Modern Warfare 2. Также фанатов ждут подробности Gotham Knights и кадры Cuphead: The Delicious Last Course.
Журналист пообещал пару сюрпризов и анонсов новых игр, но призвал фанатов сдержать ожидания и не рассчитывать на «мегатонные потрясения». Summer Game Fest больше состредоточится на уже известных играх, по которым покажут новый контент.
Это не The Game Awards. У нас есть много хорошего, что мы покажем на конференции, но не доверяйте безумным слухам.
Также Кили отметил, что на фестивале появятся эксклюзивы и Nintendo, и Microsoft, но самые громкие последняя оставит для своей конференции Xbox и Bethesda. Шоу Summer Game Fest начнётся 9 июня в 21:00 мск.
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