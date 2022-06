«Не доверяйте безумным слухам». На Summer Game Fest не будет громких анонсов

Журналист и организатор Summer Game Fest Джефф Кили во время аудиоконференции в «Твиттере» раскрыл некоторые детали шоу. Он рассказал про предстоящие премьеры некоторых игр, а также попросил игроков снизить ожидания.

Кили рассказал, что на фестивале появятся демоверсия хоррора The Callisto Protocol и прохождение первого уровня новой Call of Duty: Modern Warfare 2. Также фанатов ждут подробности Gotham Knights и кадры Cuphead: The Delicious Last Course.

Журналист пообещал пару сюрпризов и анонсов новых игр, но призвал фанатов сдержать ожидания и не рассчитывать на «мегатонные потрясения». Summer Game Fest больше состредоточится на уже известных играх, по которым покажут новый контент.

Это не The Game Awards. У нас есть много хорошего, что мы покажем на конференции, но не доверяйте безумным слухам.

Также Кили отметил, что на фестивале появятся эксклюзивы и Nintendo, и Microsoft, но самые громкие последняя оставит для своей конференции Xbox и Bethesda. Шоу Summer Game Fest начнётся 9 июня в 21:00 мск.

